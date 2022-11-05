Почти половина объектов в Украине уже с отоплением — Шмыгаль

В Украине отопление подключено к 46% объектов. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Среди отапливаемых объектов школы, больницы и жилые дома. К примеру, в Киеве с отоплением сейчас 78% зданий.

«В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов хватит, чтобы пройти отопительный сезон», — заявил Шмыгаль.

Напомним

Минфин писал о том, что Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов для населения на газ, отопление и горячую воду до конца войны.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин