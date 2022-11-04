Финансы

Бывшего главу Минрегиона Чернышова назначили председателем правления Нафтогаза — СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
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В среду, 3 ноября, Кабинет Министров назначил Алексея Чернышова на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.

Фото: slovoidilo.ua

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«Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании», — отметил источник.

Напомним

Минфин писал о том, что Чернышов подал заявление об отставке с должности министра развития общин и территорий. Он занимал должность в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призвало не назначать министра Чернышова руководителем Нафтогаза.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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