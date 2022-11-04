Финансы
Бывшего главу Минрегиона Чернышова назначили председателем правления Нафтогаза — СМИ
В среду, 3 ноября, Кабинет Министров назначил Алексея Чернышова на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.
Фото: slovoidilo.ua
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Подробности
«Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании», — отметил источник.
Напомним
Минфин писал о том, что Чернышов подал заявление об отставке с должности министра развития общин и территорий. Он занимал должность в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призвало не назначать министра Чернышова руководителем Нафтогаза.
Источник: МинФин