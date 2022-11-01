Главное за вторник: Заработок на украинских евробондах, графики отключения света в Киеве и бюджет-2023

На украинских евробондах можно заработать до 90% годовых в валюте: стоит ли вложиться

Полномасштабная война и падение экономики обрушили украинские евробонды. Сколько сейчас стоят эти ценные бумаги, можно ли заработать на их ценовых колебаниях и насколько могут быть интересными такие инвестиции, «Минфину» рассказали специалисты группы ICU: финансовый аналитик Михаил Демкив и трейдер Виталий Сивач.

ДТЭК опубликовал графики отключений света для Киева

Компания ДТЭК Киевские электросети во вторник опубликовала новые графики отключений света, которые будут применяться в случае распоряжения диспетчеров Укрэнерго.

Минфин разместил на аукционе облигации на 13,3 миллиарда

На аукционе 1 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,34 млрд грн (в эквиваленте) и повысил доходность гривневых ОВГЗ на 6 месяцев с 12% до 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза

Кабинет министров уволил с должности главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. Об этом в телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Бюджет-2023: Курс 42,2 гривны за доллар и увеличение доходов от НБУ

Кабмин принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению. Согласно обновленному прогнозу Минэкономики, курс гривны к доллару США в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/$. На конец 2023 года 45,8 грн/$ (вместо 50 грн/$, как было в первом чтении).

Как украинские хакеры «кладут» российские банки

После вторжения РФ в Украину число DdoS-атак на российские сайты выросло в 15 раз. Среди основных целей — финансовый сектор России: на него пришлась примерно треть зафиксированных атак, а общее их количество выросло в этом году более чем в 10 раз.

Источник: МинФин