Финансы

Общая сумма на компенсацию затрат на временное размещение ВПЛ в августе составляет почти 117 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
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Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета более 34 млн грн на компенсацию расходов за август владельцам жилья, приютивших вынужденных переселенцев. Соответствующее распоряжение правительство приняло 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Фото: slovoidilo.ua

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Также за август частичная компенсация расходов по 22 областям на общую сумму более 82 млн грн будет проведена на средства международных благотворительных организаций и общественных объединений, а именно: Обществом Красного Креста Украины.

«Правительство продолжает поддерживать украинцев, предоставляющих свое жилье для вынужденных переселенцев. Только в августе в рамках социальной программы „Убежище“ приют получили более 385 тысяч тех, кто из-за войны утратил возможность жить в своих собственных домах. Но количество приютивших намного больше», — подчеркнул министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Отметим, что компенсацию владелец жилого помещения получает исключительно в безналичной форме.

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Ранее правительство внесло изменения в порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи (около 900 грн) в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.

Напомним

10 сентября в рамках программы «Прихисток» более 32,7 млн грн выделено из резервного фонда государственного бюджета на компенсацию расходов за июль владельцам жилья, приютивших внутренне перемещенных лиц.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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