Минэкономики разрешило АЗС поднять цены на бензин и ДТ. Как изменится стоимость

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Фото: autocentre.ua

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Как изменилась стоимость

Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 грн с 29,55 грн до 31,19 грн за литр, для дизельного топлива на 1,97 грн с 33,66 грн до 35,63 грн за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива — 42,63 гривен за литр.

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Дефицит топлива

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине уже закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

В апреле российские оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.

Также оккупанты неоднократно обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, нефтебазы и т. д.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной раде заявили, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.

Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Бензин

Источник: МинФин