Минэкономики разрешило АЗС поднять цены на бензин и ДТ. Как изменится стоимость
Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Фото: autocentre.ua
0
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменилась стоимость
Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 грн с 29,55 грн до 31,19 грн за литр, для дизельного топлива на 1,97 грн с 33,66 грн до 35,63 грн за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива — 42,63 гривен за литр.
Читайте также: Дефицит топлива: Правительство направит на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн ДТ
Дефицит топлива
Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине уже закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.
Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины
В апреле российские оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.
Также оккупанты неоднократно обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, нефтебазы и т. д.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Верховной раде заявили, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.
Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Бензин
Источник: МинФин