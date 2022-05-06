Итальянский UniCredit ищет варианты выхода из России

Итальянский банк UniCredit создал резерв в размере 1,3 млрд евро из-за возможных потерь в России. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Financial Times.

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Как указывает издание, согласно отчету, чистый убыток банка в России за этот период достиг 915 млн евро, тогда как в предыдущем квартале он получил прибыль в размере 44 млн евро.

При этом выручка российского бизнеса UniCredit составила 230 млн евро (плюс 82,8% в годовом измерении).

В марте в банке заявили, что рассматривают возможность прекращения деятельности в РФ. Тогда банк оценил возможные потери от этого в 7,4 млрд евро.

Гендиректор группы Андреа Орселя в апреле говорил, что банк ищет способы выйти из РФ.

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В ответе акционерам накануне годового собрания в прошлом месяце UniCredit заявила, что выход из России «не может и не должен» производиться за одну ночь. В руководстве банка сказали, что анализ продолжается, и решение еще не принято.

Перед вторжением в Украину UniCredit рассматривала возможность приобретения российского банка «Открытие», но вышла из потенциального соглашения сразу после начала войны.

Источник: МинФин