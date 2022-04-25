РФ и Индия возобновили переговоры о поставках коксующегося угля — Retuers

Российские и индийские чиновники встретились на прошлой неделе, чтобы решить вопрос с доставкой коксующегося угля индийским металлургическим производителям, приостановившейся с марта из-за способов оплаты, передает ЭП со ссылкой на Reuters.

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«Россия обычно обеспечивает около 30% потребностей Европейского Союза, Японии и Южной Кореи в коксующемся угле, в то время как Индия планировала удвоить российский импорт до примерно 9 миллионов тонн в этом году.

Импорт составляет около 85% общих потребностей Индии в коксующихся углях, которые составляют 50−55 миллионов тонн в год, и Нью-Дели в прошлом году подписало соглашение об импорте из России», — пишет издание.

Однако из-за сложностей с обработкой платежей в результате санкций против РФ металлургические заводы Индии выбирают альтернативные источники, такие как Австралия и США, но по более высокой цене.

«Австралия, главный поставщик коксующихся углей в Индии, подняла цены с 200 до 700 долларов за тонну в этом году, в то время как поставки из России полностью прекратились с марта», — утверждают источники Reuters.

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Чиновники Индии и руководители JSW Steel встретились с делегацией из России в Нью-Дели в пятницу, добавляют собеседники.

Российская делегация обратилась к представителям Индии с просьбой посетить Москву, чтобы обсудить, как обеспечить бесперебойные поставки коксующегося угля, сообщили источники, в то время как представители Индии попросили улучшить страховое покрытие поставок.

Напомним

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия покупает у России нефть Urals с дисконтом до $35. Такие большие скидки Россия вынуждена оказывать из-за санкционного давления, «снижающего аппетит к ее баррелям».

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А Сактивель, президент Федерации индийских экспортных организаций, заявлял, что международные санкции против России создают для индийских экспортеров шанс экспансии на рынок агрессора. В настоящее время Индия экспортирует в РФ сравнительно незначительный ассортимент продукции, преимущественно сельскохозяйственного или фармацевтического характера.

Также Индия воспользовалась возможностью дешево купить российский уголь

Источник: МинФин