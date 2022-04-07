«Бусы» подешевеют в два раза. Новые правила легализации авто

Отмена акциза и НДС на импорт новых и подержанных автомобилей сильно изменит украинский авторынок. Например, грузовые «бусы» подешевеют примерно вдвое, пишет Auto24.

фото: atlanticexpress.com.ua

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Как изменятся цены на авто

В мирное время об отмене растаможки украинцы могли только мечтать. Но сегодня, 6 апреля, вступил в силу закон льготный импорт на период действия военного положения.

Команда Auto.ria исследовала, как повлияют новые правила легализации автомобилей на сегмент небольших грузовиков, или, как говорят в народе, «бусов».

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Однако есть несколько неприятных моментов

Во-первых, пригон автомобилей (особенно грузовых) — традиционно мужской бизнес. А сейчас, как известно, выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, за некоторыми исключениями.

Поэтому пригонять автомобили из Европы смогут мужчины старше 60 лет, владельцы «белого билета» или же те, кто смог договориться с военкомом о разрешении на выезд.

Во-вторых, следует обратить внимание на экологические нормы «Евро», без которых даже по новым правилам автомобили не могут проходить государственную регистрацию.

Грузовые авто должны соответствовать стандарту «Евро-5», который на практике в ЕС был введен в 2009 году. Для легковых автомобилей импорт ограничен нормами «Евро-2», действующими с 1996 года.

Источник: МинФин