Эстония предлагает оставить деньги за российский газ на восстановление Украины

Эстония предлагает восстанавливать Украину за деньги от доходов России за нефть и газ. Поэтому выплаты Е С России за поставку энергоносителей, как считают в Таллине, следует временно организованно хранить. Об этом пишет Interfax-Украина.

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Деньги на восстановление Украины

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому до конца года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две третьих», — заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс на брифинге 30 марта.

По ее словам, чтобы немедленно повлиять и заставить Россию заплатить за то, что было сделано в Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила Совету Е С временно депонировать платежи за российские газ и нефть, чтобы использовать их для восстановления Украины.

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Поддержка Эстонии

Министр выразила сожаление, что за последние несколько дней по делу прекращения войны РФ в Украине особых изменений не произошло. «Это значит, что мы должны активно прилагать все международные усилия по прекращению войны», — сказала Лийметс.

По словам главы МИД, важно, что проходят переговоры между Украиной и Россией, «но у них нет прогресса». «И Украина проводит эти переговоры под давлением», — утверждает Лийметс.

Она подчеркнула, что в связи с военными действиями Эстония продолжит работу по трем направлениям — поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции России, а также укрепление собственной безопасности.

Источник: МинФин