Финансы

США выделят Украине 53 млн долларов помощи (исправлено)

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 11 марта, 2022
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«Мы передаем дополнительные 53 млн долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи», — заявила Гаррис. По ее словам, средства будут выделены по программе продовольственной помощи.

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Вашингтон выделит $53 млн на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявила вице-президент США Камала Гаррис, cообщили в Белом Доме.Подробности

Вице-президент отметила, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными детьми, матерями, родителями, бабушками и дедушками — людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

«Мы поддерживаем украинцев, продемонстрировавших огромную отвагу», — подчеркнула она.

Агрессор ответит

Гаррис сообщила, что в министерстве юстиции создана следственная группа, которая займется изучением преступных действий россиян, в частности, российских олигархов.

Она обратила внимание на резкое падение курса российского рубля и очень низкий кредитный рейтинг россии в результате введения санкций.

«Это настоящие последствия для россии от войны путина», — констатировала Гаррис.

Вице-президент США отметила, что все являются свидетелями немыслимых преступлений, совершаемых россией в значительных масштабах. Она привела пример обстрелов роддома и детской больницы в Мариуполе.

«Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа», — резюмировала Гаррис.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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