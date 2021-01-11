Государственный Укргазбанк выдал миллиард инвестиционных кредитов «5-7-9%»

Почти за год существования президентской программы доступных кредитов «5−7−9%» Укргазбанк является абсолютным лидером в предоставлении именно инвестиционных кредитов для украинского бизнеса, — портфель банка недавно пересек миллиардную отметку.

Как говорится на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 предприниматели сегмента МСБ получили от них 1032 кредита на сумму 1,5 млрд грн, из них 1,015 млрд грн — на инвестиционные цели.

Укргазбанк и до сих пор в тройке лидеров среди госбанков по объему доступных кредитов для украинского бизнеса. Такая поддержка особенно важна во время кризиса, ведь небольшие предприятия получают дешевый ресурс на развитие собственного дела.

Всего с момента старта программы «Доступные кредиты 5−7−9%» банки выдали 7575 займов на общую сумму в 17,4 млрд грн. Из них 10,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,4 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,3 млрд грн — антикризисные кредиты под 3%.

Источник: МинФин