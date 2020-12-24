Финансы
Курс валют на вечер 23 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро подросли. Доллар добавил 2 копейки на покупке и 3 копейки на продаже. Евро вырос на 5 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.
Фото: 112.ua
3
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Валюта
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Открытие 23 декабря
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Закрытие 23 декабря
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Изменения
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доллар
|28,39/28,41
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28,41/28,44
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2/3
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евро
|34,62/34,65
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34,67/34,71
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5/6
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рубль
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0,3766/0,3770
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0,3784/0,3789
|
0,0018/0,0019
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,3900−28,4150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,6272−34,6549 грн/евро, торги по рублю — 0,3766−0,3770 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,28−28,525 гривны. Евро покупают по 34,30 гривны, продают по 34,75 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,20−29,50 гривны, евро — 34,00−35,70 гривны.
Источник: МинФин