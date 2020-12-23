Норматив долгосрочной ликвидности для банков станет обязательным с апреля
Национальный банк продлил на 3 месяца тестовый период расчета коэффициента чистого стабильного финансирования(NSFR, Net Stable Funding Ratio). Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Что известно о новом нормативе
Новый пруденциальный норматив NSFR, который определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год, становится обязательным для выполнения с 1 апреля 2021 года.
Банки должны будут достичь 100% -го значения NSFR постепенно, в соответствии с установленным графиком. Они будут иметь дополнительное время, чтобы привести свои показатели до нормативных значений, которые должны быть не менее чем:
- 80% — с 1 апреля 2021;
- 90% — с 1 октября 2021;
- 100% — с 1 апреля 2022 года.
Главные цели норматива
- способствовать снижению одного из системных рисков для финстабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков;
- сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения;
- создать стимулы для банков привлекать депозиты на длительные сроки и снизить зависимость от краткосрочного финансирования.
Как отмечают в НБУ, введение коэффициента NSFR является следующим важным шагом в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС.
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Что это означает для банков
Банки должны будут придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.
Первоначальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут проводить ежемесячно с августа и до конца 2020 года.
Минимальное значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. С начала 2021 года NSFR станет обязательным к исполнению.
Некоторое время действующий норматив краткосрочной ликвидности(Н6) будет применяться одновременно с NSFR, после чего его отменят.
Предыстория
26 декабря 2019 года правление НБУ для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы приняло новый норматив для украинских банков — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR(англ. Net Stable Funding Ratio).
Источник: МинФин