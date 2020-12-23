Норматив долгосрочной ликвидности для банков станет обязательным с апреля

Национальный банк продлил на 3 месяца тестовый период расчета коэффициента чистого стабильного финансирования(NSFR, Net Stable Funding Ratio). Об этом говорится в сообщении регулятора.

0

Что известно о новом нормативе

Новый пруденциальный норматив NSFR, который определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год, становится обязательным для выполнения с 1 апреля 2021 года.

Банки должны будут достичь 100% -го значения NSFR постепенно, в соответствии с установленным графиком. Они будут иметь дополнительное время, чтобы привести свои показатели до нормативных значений, которые должны быть не менее чем:

80% — с 1 апреля 2021;

90% — с 1 октября 2021;

100% — с 1 апреля 2022 года.

Главные цели норматива

способствовать снижению одного из системных рисков для финстабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков;

сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения;

создать стимулы для банков привлекать депозиты на длительные сроки и снизить зависимость от краткосрочного финансирования.

Как отмечают в НБУ, введение коэффициента NSFR является следующим важным шагом в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС.

Читайте также: Норматив достаточности регулятивного капитала банков в октябре снизился

Что это означает для банков

Банки должны будут придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.

Первоначальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут проводить ежемесячно с августа и до конца 2020 года.

Минимальное значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. С начала 2021 года NSFR станет обязательным к исполнению.

Некоторое время действующий норматив краткосрочной ликвидности(Н6) будет применяться одновременно с NSFR, после чего его отменят.

Предыстория

26 декабря 2019 года правление НБУ для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы приняло новый норматив для украинских банков — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR(англ. Net Stable Funding Ratio).

Источник: МинФин