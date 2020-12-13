Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%. Об этом сообщило Министерство финансов.

Фото: mind.ua

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Что известно о размещении

«Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Доразмещение прошло с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», — отметил Минфин.

«Расчетная доходность в 6,20% — это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Лид-менеджеры

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18-го декабря 2020 года.

На что пойдут средства

За счет привлеченных средств будет профинансировано общие бюджетные назначения, добавили в Минфине.

Предыстория

11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Источник: МинФин