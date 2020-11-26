Сколько потеряет экономика Украины от локдауна — исследование KSE

При повторении формата жесткого карантина образца весны 2020 года ВВП Украины недосчитается 0,3% ВВП, а потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят около 23 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики.

Фото: .24tv.ua

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«Карантин выходного дня»

По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продление «карантина выходного дня» до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП.

«При продлении карантина „выходного дня“ заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, так как часть предприятий вынуждена не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику», — считает руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

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Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составляли 33,4 млрд грн. В случае усиления карантинных мероприятий, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.

Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:

отмена на месяц ЕСВ для ФОП, выплаты ФОП с детьми;

субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство)

отмена налога на имущество в месяц;

расширение программы «5-7-9» в качестве поддержки бизнеса.

Как получить средства на поддержку экономики

«Получить средства на поддержку экономики можно несколькими способами: внешних заимствований; перенаправления средств, выделенных на капитальные расходы бюджета — приостановление строительства инфраструктуры (в т.ч. дорог), использование еще не потраченных средств Фонда борьбы с covid-19», — говорится в сообщении.

Для создания прогноза применялись только официальные данные и математическая модель.

Предыстория

Президент Владимир Зеленскийанонсировал несколько государственных программ, которые должны финансово поддержать предпринимателей, чья деятельность на время «карантина выходного дня» запрещена.

По словам Зеленского, в ближайшее время законопроекты о финансовой поддержке внесут в Верховную Раду.

Что обещает президент

В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:

о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФОПах и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.

для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.

компенсация выплат по уплате единого государственного взноса.

аннулирование налогового долга для почти 4 миллионов украинцев, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.

налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.

Восстановление весенних программ:

Президент планирует возобновить программу о материальной помощи ФОПам, у которых есть дети до 10 лет;

компенсация по частичной безработице;

кредитные каникулы программы 5 – 7 – 9.

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Карантин выходного дня

11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении на всей территории страны карантина «выходного дня» c 14 ноября по 30 ноября.

Жесткий карантин действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кому разрешили работать

В выходные дни в стране работают только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки, и транспорт.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также проведение массовых мероприятий.

Также введен запрет на прием посетителей в ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

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Источник: МинФин