Найкращі тижневі знижки у Novus з 2 по 9 березня: як раціонально спланувати покупки

Український ринок роздрібної торгівлі продовжує адаптуватися до економічних викликів, а мережі супермаркетів дедалі активніше використовують акційні пропозиції як інструмент підтримки купівельної спроможності населення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Щотижневі знижки в мережі Novus із 2 по 9 березня стали прикладом того, як ритейлери формують попит через планування споживчого кошика.

За інформацією компанії та відкритих маркетингових даних, акційні кампанії нині спрямовані не лише на збільшення продажів, а й на зміну поведінки покупців.

Аналітики зазначають, що українці дедалі частіше планують закупівлі наперед, орієнтуючись на календар акцій, що дозволяє оптимізувати сімейні витрати. Особливо це стосується базових продуктів харчування, товарів тривалого зберігання та сезонних позицій.

Експерти ринку роздрібної торгівлі пояснюють, що тижневі знижки формуються на основі логістичних циклів постачання та прогнозів попиту.

Завдяки цьому мережі можуть зменшувати складські залишки та одночасно стимулювати продажі товарів із високою оборотністю. Для покупців це створює можливість раціонального планування бюджету без зниження якості продуктового набору.

Фахівці також звертають увагу на зміну структури витрат українських домогосподарств. Згідно з економічними дослідженнями, частка витрат на продукти харчування залишається значною, тому акційні пропозиції фактично виконують соціальну функцію, дозволяючи підтримувати стабільний рівень споживання навіть у періоди економічної нестабільності.

У результаті знижкові кампанії перетворюються на важливий інструмент економічної взаємодії між бізнесом і споживачем. Аналітики прогнозують, що надалі українські ритейлери активніше впроваджуватимуть цифрові сервіси персоналізованих акцій, що дозволить покупцям ще точніше планувати покупки, а мережам — підвищувати ефективність продажів.

До того ж є найкращі тижневі знижки у АТБ з 2 по 9 березня.