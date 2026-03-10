Найкращі тижневі знижки у Novus з 9 по 15 березня: як раціонально спланувати покупки

У мережі супермаркетів NOVUS розпочалася нова хвиля щотижневих знижок, яка триватиме з 9 по 15 березня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Рітейлер традиційно оновлює пропозиції на популярні товари повсякденного попиту, що дозволяє споживачам більш раціонально планувати покупки у період економічної невизначеності.

Експерти роздрібного ринку наголошують, що регулярні акційні кампанії стають одним із ключових інструментів підтримки купівельної спроможності домогосподарств, адже знижки на продукти харчування та товари першої необхідності дозволяють оптимізувати витрати без зниження якості раціону.

Фахівці у сфері споживчої економіки звертають увагу, що ефективність акцій значною мірою залежить від того, наскільки споживачі планують свої покупки заздалегідь. Під час акційного періоду багато покупців формують так званий «базовий продуктовий кошик», який включає основні продукти тривалого зберігання.

Такий підхід дозволяє скоротити частоту відвідування магазинів та уникнути імпульсивних витрат, що особливо актуально в умовах інфляційного тиску на ринок продовольства.

Аналітики зазначають, що мережі супермаркетів в Україні дедалі частіше використовують систему короткострокових знижок, щоб стимулювати попит у конкретні періоди. Для покупців це створює додаткові можливості економії, однак водночас потребує більшої уваги до планування.

Експерти рекомендують відстежувати акційні пропозиції заздалегідь та формувати список покупок до походу в магазин. Такий підхід дозволяє максимально використати переваги акційних кампаній, не витрачаючи кошти на зайві товари.

Представники роздрібної торгівлі підкреслюють, що щотижневі акції також є важливим інструментом конкуренції між мережами супермаркетів. Компанії активно борються за лояльність клієнтів, пропонуючи більш вигідні ціни, програми лояльності та спеціальні пропозиції. Для споживачів це означає більший вибір та можливість купувати якісні товари за зниженою вартістю.

