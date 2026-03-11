Найкращі тижневі знижки у АТБ з 9 по 15 березня: як раціонально спланувати покупки

Українські мережі супермаркетів регулярно оновлюють пропозиції для покупців, формуючи короткострокові акційні кампанії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однією з найбільш відомих торговельних мереж у країні є АТБ-Маркет, яка щотижня публікує перелік товарів зі знижками. У період із 9 по 15 березня покупці можуть скористатися спеціальними ціновими пропозиціями на низку популярних продуктів та товарів повсякденного попиту.

Традиційно акційні пропозиції мережі охоплюють кілька основних категорій. Найчастіше йдеться про продукти харчування, зокрема молочні вироби, крупи, м’ясну продукцію, солодощі та напої.

Крім того, у межах промоційних кампаній знижки можуть поширюватися на товари для дому, засоби гігієни та інші необхідні побутові позиції.

Експерти у сфері споживчого ринку зазначають, що короткострокові акції супермаркетів стали важливим інструментом економії для домогосподарств.

За умов зростання витрат на продукти харчування багато українців планують покупки саме з урахуванням акційних пропозицій. Такий підхід дозволяє оптимізувати бюджет і водночас забезпечити необхідний набір продуктів.

Фахівці радять перед походом до магазину ознайомлюватися з актуальними рекламними каталогами мережі. Це допомагає визначити, які товари дійсно вигідно придбати саме у період акції.

Водночас економісти наголошують, що раціональне планування покупок передбачає формування списку необхідних товарів і уникнення імпульсивних витрат.

Аналітики роздрібного ринку підкреслюють, що регулярні акційні кампанії стали невід’ємною частиною конкурентної стратегії великих торговельних мереж. Для покупців це означає можливість отримати якісні товари за більш доступною ціною, а для рітейлерів — спосіб підтримувати стабільний потік клієнтів.

