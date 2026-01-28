Як правильно пишеться слово «ілюзія» або «іллюзія»: пояснення лінгвістів

Питання правопису слів іншомовного походження регулярно стає предметом обговорень не лише серед читачів, а й у професійному середовищі — серед журналістів, редакторів та авторів аналітичних матеріалів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із показових прикладів є слово «ілюзія», яке в публічному просторі нерідко помилково вживають із подвоєною літерою «л».

Згідно з офіційними роз’ясненнями мовознавців Інституту української мови НАН України, нормативною є форма з однією літерою «л», що чітко зафіксовано в чинній редакції Українського правопису.

Такий варіант відповідає принципам адаптації іншомовної лексики до фонетичних і орфографічних норм української мови, які передбачають спрощення подвоєних приголосних у низці запозичень.

Фахівці звертають увагу, що варіант «іллюзія» не має нормативного статусу й не фіксується в академічних словниках. Його поширення пов’язують із впливом інших мов та побутовим мовленням, яке не завжди відповідає літературній нормі.

У професійних текстах, офіційних документах і матеріалах засобів масової інформації використання такої форми розглядається як орфографічна помилка, що може впливати на загальну якість контенту та довіру до джерела.

