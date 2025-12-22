Найкращі тижневі знижки у АТБ з 22 по 28 грудня: що можна вигідно придбати

Передноворічний період традиційно є одним із найактивніших для роздрібної торгівлі, і кінець грудня не є винятком.

Про це повідомляє «ПЛ».

Упродовж тижня з 22 по 28 грудня мережа АТБ зосереджується на стимулюванні попиту через тимчасові знижки на найбільш затребувані категорії товарів. Йдеться насамперед про продукти щоденного споживання та товари, які формують основу святкового столу.

Аналітики ринку зазначають, що перед святами споживачі дедалі частіше орієнтуються не лише на ціну, а й на можливість зробити закупівлі заздалегідь, уникаючи пікових днів.

Саме тому тижневі акції відіграють важливу роль у перерозподілі попиту. Рівень знижок у цей період зазвичай є помірним, однак у сукупності дозволяє суттєво скоротити витрати домогосподарств.

Представники роздрібного сектору наголошують, що остаточні умови акцій можуть відрізнятися залежно від регіону та наявності товару, тому споживачам рекомендується орієнтуватися виключно на офіційні рекламні матеріали мережі.

