Трамп назвав свого можливого наступника на посаді лідера США: подробиці

Політичний ландшафт США поступово окреслює силові центри майбутньої виборчої кампанії 2028 року.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний YouTube-канал Білого дому.

Президент Дональд Трамп публічно не виключив, що його чинний віцепрезидент Джей Ді Венс може стати його політичним спадкоємцем та претендентом на посаду глави держави.

За словами Трампа, хоча робити остаточні висновки ще передчасно, Венс демонструє «чудову роботу» на нинішній посаді й, вочевидь, є одним з ключових претендентів на участь у наступному президентському циклі.

Ця заява пролунала на тлі зростання авторитету Венса у партійних колах Республіканської партії, а також на фоні обережних, але послідовних коментарів високопосадовців адміністрації щодо його політичного майбутнього.

Зокрема, державний секретар США Марко Рубіо раніше вже висловлював припущення, що Венс може стати основним кандидатом від республіканців у 2028 році. Тепер же Трамп прямо вказав на можливість політичного альянсу між Венсом і Рубіо — у тій чи іншій формі.

Потенційне стратегічне партнерство між двома ключовими фігурами адміністрації Трампа може стати основою нового республіканського порядку денного, який апелює як до традиційної консервативної бази, так і до популістських настроїв виборців.

Венс, який прийшов у велику політику як представник нового покоління республіканців, демонструє готовність грати довгу гру в електоральній архітектурі США, будуючи платформу, здатну об’єднати різні ідеологічні сегменти партії.

Хоча до початку офіційного передвиборчого процесу ще кілька років, уже зараз помітно: формування нового республіканського лідерства набуває виразних контурів.

У центрі цієї конфігурації опиняється Джей Ді Венс — особа, яка має не лише адміністративний досвід, а й політичний імпульс, підкріплений підтримкою нинішнього президента.

Тим часом Трамп створює нові умови для переговорів України та РФ.