Трамп дав нову обіцянку для США: стало відомо, що хоче влаштувати президент

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення спеціальної пресконференції в Білому домі, на якій представить свій новий комплексний план із радикального перетворення американської столиці.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Ключові елементи його ініціативи стосуються негайного вирішення проблеми бездомності у Вашингтоні та посилення заходів боротьби зі злочинністю.

За словами Трампа, питання безпеки та вигляду столиці вимагає негайних і рішучих дій. Він заявив, що всі бездомні особи мають залишити місто у найкоротший термін, отримавши натомість місця для проживання, але розташовані на значній відстані від Вашингтона.

Такий підхід, за його оцінкою, дозволить «повернути столицю її жителям та надати їй охайного і безпечного вигляду».

У питанні боротьби зі злочинністю Трамп зайняв ще жорсткішу позицію. Він наголосив, що на відміну від бездомних, які отримають альтернативне житло, особи, які вчиняють правопорушення, не матимуть можливості виїхати з міста.

Їх чекає арешт і ув’язнення. Президент провів паралелі з політикою щодо охорони державного кордону, підкресливши, що за останні місяці вдалося скоротити нелегальні перетини з «мільйонів до нуля», і впевнений, що у випадку зі столицею завдання буде ще простішим.

Трамп закликав мешканців готуватися до масштабних змін і пообіцяв, що реалізація плану відбуватиметься швидко й без «зайвої м’якості».

Він сформулював мету ініціативи як повернення Вашингтона громадянам, підкресливши, що головним результатом повинні стати безпека, порядок і відновлений імідж столиці як політичного та культурного центру країни.

На цьому фоні Трамп і Путін проведуть зустріч на наступному тижні.