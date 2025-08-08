В мире

Трамп і Путін проведуть зустріч на наступному тижні: офіційна заява Кремля

Лідери Росії та США узгодили свої позиції щодо миру в Україні і незабаром планується зустріч на найвищому рівні.

Карина Шевченко 8 часов ago
Путін і Трамп
Путін і Трамп

На тлі несподіваного візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви та повідомлень про нові дипломатичні ініціативи між США і Росією, Кремль офіційно анонсував зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка, за його словами, має відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bloomberg.

У Вашингтоні наразі цю інформацію не підтвердили, однак джерела у міжнародних дипломатичних колах не виключають такого розвитку подій — з огляду на неформальний характер контактів між сторонами.

Заява Кремля з’явилася на тлі дедалі більш відкритого обговорення потенційних умов припинення вогню на сході Європи. За словами американського президента, який коментував ситуацію у відповідь на запитання журналістів, Путін «буде готовий почати переговори про мир» за умови, що США погодяться принаймні на обговорення ідеї «територіального обміну».

Йдеться, ймовірно, про сценарії, які раніше офіційно навіть не виносилися у публічний простір — зокрема, про передачу територій під певну форму міжнародної адміністрації, тимчасового спільного контролю або ж відкладення вирішення питання на невизначений термін.

На цьому тлі з’являються й сигнали з боку української влади. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що вчора у закритому форматі відбулося обговорення варіантів зустрічей на найвищому рівні, зокрема, йшлося про два двосторонні формати та один тристоронній. Більше того, повідомлялося раніше про те, що у США почали краще розуміти умови РФ для кінця війни в Україні.

