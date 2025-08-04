У Китаї шириться ще один смертоносний вірус, який не лікується: подробиці

У Китаї зростає тривога через поширення нової форми тропічної вірусної інфекції, що передається людині через укуси комарів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Compakt.de новин України

За даними місцевих епідеміологічних центрів, лише за останні три тижні зареєстровано понад 5000 випадків зараження невідомим вірусом, який викликає сильну лихоманку, головний біль, нудоту та ураження нервової системи.

Хвороба, яку класифікують як варіант трансмісивної лихоманки, поки що не піддається лікуванню, а стандартна противірусна терапія не демонструє клінічної ефективності.

Через швидкість поширення та високий ступінь ускладнень, влада КНР змушена була вдатися до нетрадиційного біотехнологічного рішення — інтеграції у навколишнє середовище генно-модифікованих хижих москітів.

Згідно з офіційною інформацією, китайські вчені вивели популяцію комарів виду Toxorhynchites splendens. Ці інсекти відомі тим, що не харчуються людською кров’ю, натомість у природі полюють на личинок та дорослих представників інших видів комарів.

Новостворені особини, за запевненням дослідників, мають модифіковану ДНК, яка дозволяє їм ще агресивніше знищувати переносників вірусу на етапах їхнього розвитку.

Уряд КНР впроваджує цю програму у ключових провінціях із високою щільністю населення, а також в епідеміологічно небезпечних регіонах на півдні країни.

У той час як стратегія застосування біологічного контролю визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я перспективною, низка незалежних наукових організацій висловлює обережність через можливі довгострокові екологічні ризики від втручання у харчові ланцюги.

На фоні ситуації, що швидко розвивається, китайські медичні установи підвищують рівень діагностики в регіонах, де можливі нові спалахи. Населення закликають уникати місць із підвищеною вологістю, використовувати захисні засоби проти комах та звертатися до медиків за перших симптомів.

Хоча станом на 3 серпня летальних випадків офіційно не зафіксовано, Міністерство охорони здоров’я Китаю не виключає, що окремі важкі форми хвороби можуть становити загрозу життю.

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