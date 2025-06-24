Іран та Ізраїль узгодили повне припинення вогню: Трамп анонсував велику подію

Світова спільнота отримала несподівану, проте потенційно доленосну новину від президента США Дональда Трампа: за його словами, обидві ключові держави Близького Сходу — Ізраїль та Іран — досягли повного взаєморозуміння щодо негайного припинення бойових дій.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Truth Social.

Про це Трамп заявив у своїй публікації, в якій зазначив, що сторони погодилися на «повне та абсолютне» припинення вогню. Як стверджує політик, воно набуде чинності вже протягом наступних кількох годин — орієнтовно через шість годин після завершення сторонами останніх військових операцій.

За словами Трампа, сам процес деескалації конфлікту передбачає чітко встановлений часовий графік: спочатку Іран почне дотримуватися умов перемир’я, далі — через 12 годин — аналогічний крок зробить Ізраїль.

А вже на 24-й годині світ спостерігатиме момент офіційного завершення так званої «12-денної війни», що викликала глибоке занепокоєння міжнародної дипломатії. Зазначене формулювання Трамп використав як символ зусиль, спрямованих на стримування конфлікту, який міг би мати руйнівні наслідки не лише для регіону, а й для всієї системи глобальної безпеки.

Політик неодноразово наголошував, що саме стриманість, рішучість і здатність сторін виявити стратегічне мислення стали визначальними чинниками мирного прориву. За його словами, сторони дійшли розуміння, що подальша ескалація загрожувала перетворити конфлікт у повномасштабну катастрофу з невизначеними геополітичними наслідками.

Трамп підкреслив, що перемир’я — не просто тимчасове рішення, а символ мудрості й сили обох народів, здатних поставити довготривалі інтереси вище за короткострокову агресію.

Під завершення своєї заяви колишній очільник США озвучив глибоко емоційну промову, яка мала чіткий символічний підтекст: заклик до єдності, розуміння і миру на рівні не лише держав, а й цивілізацій. Згадуючи про загрозу широкомасштабного розпалювання війни, Трамп акцентував, що найбільше досягнення — уникнути катастрофи, яка ще кілька днів тому здавалася неминучою.

До цього ж моменту Трамп зробив новий натяк щодо зміни влади в Ірані.