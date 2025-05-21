Папа Римський прийняв рішення щодо нових переговорів між Україною та РФ

Святий Престол може знову стати епіцентром глобальної дипломатії, а Папа Римський Лев XIV офіційно підтвердив свою готовність прийняти на території Ватикану представників України та Російської Федерації з метою організації наступного раунду перемовин, що потенційно можуть стати ключовими у врегулюванні повномасштабного збройного конфлікту між двома державами.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Reuters.

Про відповідну ініціативу понтифік особисто повідомив прем’єр-міністру Італії Джорджії Мелоні під час двосторонньої телефонної розмови, яка відбулася у вівторок, 20 травня. Глава італійського уряду висловила подяку Святішому Отцю за його послідовну підтримку мирних процесів та за безумовну готовність долучитися до врегулювання кризи на найвищому моральному та політичному рівні.

В офіційній заяві, поширеній прес-службою уряду Італії, Мелоні підкреслила, що підтвердження Ватиканом готовності прийняти перемовників було «знаковим сигналом для міжнародної спільноти», яка прагне деескалації.

При цьому прем’єрка вказала, що дипломатична ініціатива Святого Престолу має потужну моральну вагу та здатна зрушити з місця застій у переговорах між Києвом і Москвою.

Окремо зазначено, що ще раніше – 19 травня – у політичному просторі з’явилася інформація про телефонну розмову між 45-м президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним.

Після цієї розмови в офісі Джорджії Мелоні висловили обережний оптимізм щодо можливого мирного процесу, посилаючись на слова Трампа, що Папа Лев XIV проявив інтерес до організації мирних переговорів. Проте на той момент з боку Ватикану жодного офіційного підтвердження цієї ініціативи не надходило.

Прем’єр-міністр Мелоні також повідомила про низку додаткових контактів з лідерами Європейського Союзу та Президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, була досягнута домовленість про продовження тісної міжурядової координації для забезпечення ефективної дипломатичної підтримки нового етапу мирних ініціатив.

Тим часом Трамп анонсував «прогрес» в українському питанні після розмови з Путіним.