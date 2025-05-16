У ЄС новий план щодо Путіна: як хочуть його змусити піти на мир в Україні

Європейський Союз формує нову хвилю дипломатичного і санкційного тиску на Російську Федерацію, вимагаючи від Володимира Путіна чіткої готовності до мирного діалогу з Україною.

Про це повідомляє «ПЛ».

На тлі політичного саміту Європейської політичної спільноти в Тирані глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про стратегічну рішучість ЄС змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Вона підкреслила, що президент України Володимир Зеленський демонструє відкритість до мирного врегулювання, на відміну від Путіна, який проігнорував можливість зустрічі.

«Це однозначно свідчить про те, що Путін не зацікавлений у мирі. Ми, навпаки, хочемо миру і повинні посилювати тиск доти, доки він не буде до нього готовий», — наголосила фон дер Ляєн.

До позиції ЄС приєдналася новопризначена Верховна представниця із закордонних справ Кая Каллас, яка підтвердила відсутність політичної волі з боку РФ. За її словами, світова спільнота бачить, хто справді прагне завершення конфлікту, а хто лише імітує діалог.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у свою чергу охарактеризував російську стратегію як провальну. Він звернув увагу на той факт, що Москва направила на перемовини «другорядну делегацію», що лише поглиблює міжнародну недовіру до Кремля.

«Путін зробив величезну помилку. Він знає, що саме він — ключ до вирішення конфлікту, і водночас відмовляється скористатися шансом», — заявив Рютте.

ЄС наразі готує додаткові економічні та персональні санкції. Їх мета — підвищити ціну військової агресії та змусити Росію вийти з глухого кута геополітичної ізоляції. Очікується, що найближчими тижнями в Брюсселі буде презентовано новий пакет обмежень.

В той же час Росію офіційно визнали винною за збиття пасажирського рейсу MH17.