У рішенні, що матиме далекосяжні міжнародні наслідки, Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) визнала Російську Федерацію відповідальною за знищення пасажирського авіалайнера рейсу MH17 у небі над Донеччиною у 2014 році.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Згідно з офіційним висновком, Росія порушила фундаментальні положення Чиказької конвенції, здійснивши акт агресії проти цивільного повітряного судна.

Авіакатастрофа, яка забрала життя 297 людей, стала однією з найгучніших трагедій у сучасній авіаційній історії. Сьогоднішнє визнання відповідальності РФ на рівні глобальної авіаційної спільноти засвідчує, що міжнародні інституції, хоч і з плином часу, але здатні забезпечити юридичне встановлення істини.

Ключовим наслідком рішення ІСАО є необхідність для Російської Федерації розпочати офіційні перемовини з урядами Нідерландів та Австралії — країн, які втратили найбільше громадян у цій трагедії. Метою цих переговорів стане обговорення та запровадження механізмів компенсацій родинам загиблих, а також офіційне визнання відповідальності на міжурядовому рівні.

Рішення ІСАО є юридичним та дипломатичним прецедентом, що створює нові інструменти тиску на державу-агресора. Воно також відкриває шлях до потенційних позовів до міжнародних судових інстанцій, таких як Міжнародний суд ООН або Європейський суд з прав людини. Варто зазначити, що за останні роки австралійська та нідерландська сторони неодноразово закликали РФ до конструктивного діалогу, однак зустрічали глуху відмову та інформаційні маніпуляції.

Однак, з’явилось повідомлення і про те, що Україна погодилась на заморозку війни.