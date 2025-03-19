У США зробили заяву про завершення війни в Україні: офіційна заява Келлога

Спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог знову прокоментував позицію Дональда Трампа щодо війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на пост Келлога у соцмережі Х.

За його словами, 45-й президент США готовий вжити рішучих заходів для завершення конфлікту, який триває вже понад три роки. Келлог наголосив, що Трамп є людиною, яка дотримується своїх слів і діє відповідно до них.

«Президент США Дональд Трамп доводить, що він – лідер, який говорить те, що думає, і робить те, що говорить. Він вестиме і спрямовуватиме цю війну до її завершення», – йдеться в офіційному повідомленні спецпосланця.

Його заява стала реакцією на пост речниці Білого дому Кароліни Ліввіт, яка опублікувала звіт про переговори Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. У цьому звіті зазначалося, що сторони обговорювали питання встановлення миру та припинення бойових дій на території України. Обидва лідери висловили спільну думку, що конфлікт має завершитися «міцним і справедливим миром».

На тлі цієї заяви політичні оглядачі звертають увагу на ключові питання: якими будуть наступні кроки адміністрації Трампа та як це може вплинути на військово-політичну ситуацію в регіоні?

Дехто вважає, що Трамп може виступити з ініціативою проведення багатосторонніх переговорів за участі України та ключових союзників. Інші ж аналітики наголошують на можливості перегляду військової допомоги Україні або дипломатичних домовленостей із Кремлем.

Поки офіційний Київ не коментує останні заяви американської сторони, але експерти підкреслюють, що будь-які рішення мають ухвалюватися з урахуванням національних інтересів України та позиції міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву щодо 30-денного перемир’я: президент про рішення РФ.