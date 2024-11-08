Напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі: що відомо про постраждалих та як на це реагують в Ізраїлі та Європі

Ізраїль висловив обурення і навіть планував рятувальну операцію за участю військових. Місцева влада обіцяє покарати винних. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

За словами мера Фемке Халсема, наразі відомо про напад на ізраїльських уболівальників у кількох районах, їх ображали та закидали феєрверками. Крім того, нападники спеціально вишукували ізраїльських фанатів. В результаті відомо про кількох постраждалих, незважаючи на те, що у місті було забезпечено масову присутність поліції.

Скільки людей постраждало

Наразі є різна інформація щодо кількості постраждалих – від сотні до 10-12. Місцеві лікарні підтвердили інформацію про сімох пацієнтів, яких відпустили після надання першої допомоги.

Відео нападів активно поширюються в соціальних мережах. Посольство Ізраїлю в США оприлюднило ролик із чоловіком, який лежав на землі, якого били ногами. На іншому відео можна побаичти, як група невідомих вибігає з фургона, наздоганяє жертву та змушує кричати «Свободу Палестині». Чоловік просить дати йому спокій, пропонуючи гроші.

В посольстві повідомили, що сотні фанів «Маккабі Тель-Авів» потрапили в засідку, коли залишали стадіон. На інших відео ізраїльтян теж переслідують із криками «Свободу Палестині» та вимагають повторювати гасло.

Загалом станом на зараз затримано 62 учасників заворушень.

Мер Амстердама Фемка Халсема повідомив, що масштаби інцидентів, кількість постраждалих та затриманих уточнюється. Поліція підтримує контакти з урядом, посольством Ізраїлю та місцевою єврейською громадою.

Також зазначається, що поліція розслідує версію про те, що ключову роль у нападах могли відіграти амстердамські таксисти. Конкретних фактів поки не встановлено, але голова Центральної єврейської консультації Ханан Херцбергер виступав із прямими звинуваченнями.

«Здається, навіть трафік додатків показує, що вони ретельно готували цей погром. Вони рухалися групами та заганяли своїх жертв до кутів», — сказав він.

Як реагують на напад в Ізраїлі

Ізраїль одразу відреагував і серйозно поставився до ситуації. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що отримав повідомлення про дуже жорстокий інцидент проти ізраїльських громадян.

Він розпорядився терміново відправити два рятувальні літаки. Нетаньяху також вимагає, щоб уряд Нідерландів і сили безпеки зробили рішучі дії проти нападників.

Своєю чергою глава Міноборони Ісраель Кац звернувся до нідерландської сторони за допомогою у доставці ізраїльтян у безпечніші місця.

Спочатку до рятувальної операції у співпраці з владою Нідерландів хотіли залучити Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Повідомлялося про плани розгорнути евакуаційні рейси з медичними та рятувальними командами на борту. Пізніше це рішення скасували. Для рятувальної операції будуть задіяні пасажирські літаки.

У самій країні із жахом реагують на інциденти.

«Це схоже на спланований та організований погром», — заявив колишній прем’єр-міністр Нафталі Беннетт.

Президент Іцхак Герцог заявив, що це антисемітський погром.

Як на напади реагують в Європі

Лідер правопопулістської «Партії свободи» Герт Вілдерс заявив, що інцидент був схожий на «полювання на євреїв на вулицях Амстердама».

«Шкода, що таке може статися в Нідерландах. Цілком неприйнятно. Засудити полювання на євреїв в Амстердамі недостатньо. Злочинці мають залишити країну», — написав він у соцмережі X.

Уже більше 20 років він говорить про зростаючі антисемітські настрої через масову імміграцію та ісламізацію Нідерландів. Політик також вимагає провести термінові дебати з прем’єром Діком Схофом.

Глава уряду називає заворушення неприйнятними. Він наголосив, що винних буде знайдено і притягнуто до відповідальності.

Напади на ізраїльських фанатів засудила і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Антисемітизму абсолютно немає місця в Європі. Ми боротимемося з усіма цими формами ненависті», — заявила вона.

Також інцидент прокоментувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. С

«Сплеск насильства над євреями перейшов усі кордони. Цьому немає виправдання», — наголосила вона.

Раніше ПЛ писала про те, чому Ізраїль відклав атаку на Іран і до чого тут США.