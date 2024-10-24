Чому Ізраїль відклав атаку на Іран і до чого тут США

Причиною називають витік секретних даних американської розвідки, що стосувалися планів ЦАХАЛу щодо «помсти».

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

В Ізраїлі занепокоєні тим, що витік може допомогти Ірану передбачити певні моделі атаки.

В зв’язку з цим Ізраїль був змушений розробити альтернативний план, що потребує детального моделювання.

«Витік американських документів відтермінував атаку через необхідність змінити певні стратегії та компоненти. Відплата буде, але це зайняло більше часу, ніж планувалося», — повідомив співрозмовник видання в розвідці, ознайомлене з ізраїльськими планами.

Варто зазначити, що цей документ з розвідувальними даними був оприлюднений на проіранському Telegram-каналі 18 жовтня.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, телеканал CNN повідомив, що США почали розслідування витоку суворо секретних даних американської розвідки, що стосуються планів Ізраїлю щодо операції «відплати» за масовану ракетну атаку, здійснену Іраном на початку жовтня.

Тоді три обізнаних джерела підтвердили факт витоку, а одне з них засвідчило справжність документів.

В документах йдеться про підготовку Ізраїлю до завдання удару у відповідь по Ірану. В одному з них, складеному Національним агентством геопросторової розвідки, йдеться про переміщення боєприпасів Ізраїлем. Інший документ, наданий Агентством національної безпеки (АНБ), деталізує тренувальні польоти ізраїльських ВПС із застосуванням ракет «повітря-поверхня», що також може свідчити про підготовку атаки на Іран.

Пізніше Пентагон заявив, що керівниця апарату помічника міністра оборони зі спеціальних операцій Аріана Табатабай вважається головною підозрюваною у можливому витоку секретних документів.

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