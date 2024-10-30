Іспанія потерпає від масштабних повеней: скільки людей загинуло

Негода спричинила масштабні повені в іспанському регіоні Валенсія, розташованому на південному сході країни.

Жертвами природної катастрофи стали щонайменше 64 людини. Вода затопила низку населених пунктів. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Зазначається, що вода почала підніматися у ніч на 30 жовтня внаслідок сильних дощів на сході країни. У соцмережах з’явились світлини, на яких можна побачити затоплені населені пункти Валенсії та перекинуті водою машини на дорогах. Найбільше від повені постраждали райони Туріс, Утьєль та Чіва.

Місцева влада повідомила, що деякі мешканці регіону залишилися ізольованими у важкодоступних місцях, наразі проводяться рятувальні роботи.

Для порятунку людей були залучені іспанські військові, у Валенсії оголосили червоний рівень небезпеки. Крім того, через негоду скасували десятки авіарейсів.

Варто нагадати, що у вересні повені накрили низку європейських країн – Польщу, Чехію, Румунію та Австрію. В результаті негоди загинули 16 людей, низка міст серйозно постраждали через затоплення.

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