Іспанія потерпає від масштабних повеней: скільки людей загинуло
Іспанію накрив потужний шторм «Дана», який супроводжувався сильними дощами, градом, блискавками та торнадо.
Негода спричинила масштабні повені в іспанському регіоні Валенсія, розташованому на південному сході країни.
Жертвами природної катастрофи стали щонайменше 64 людини. Вода затопила низку населених пунктів. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.
Зазначається, що вода почала підніматися у ніч на 30 жовтня внаслідок сильних дощів на сході країни. У соцмережах з’явились світлини, на яких можна побачити затоплені населені пункти Валенсії та перекинуті водою машини на дорогах. Найбільше від повені постраждали райони Туріс, Утьєль та Чіва.
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Місцева влада повідомила, що деякі мешканці регіону залишилися ізольованими у важкодоступних місцях, наразі проводяться рятувальні роботи.
Для порятунку людей були залучені іспанські військові, у Валенсії оголосили червоний рівень небезпеки. Крім того, через негоду скасували десятки авіарейсів.
Варто нагадати, що у вересні повені накрили низку європейських країн – Польщу, Чехію, Румунію та Австрію. В результаті негоди загинули 16 людей, низка міст серйозно постраждали через затоплення.
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