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Сербія планує «повернути страх» у світову політику: що це означає та до чого тут Німеччина

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що об’єднання Німеччини у 1990 році стало початком «реваншу» за поразку країни у Другій світовій війні.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін
Сербія планує «повернути страх» у світову політику: що це означає та до чого тут Німеччина

І першими, хто постраждав від цього реваншу, на думку Вуліна, стали Югославія та СССР.

Така заява прозвучала на зустрічі представників високого рівня безпеки БРІКС і країн-партнерів у Санкт-Петербурзі. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання N1.

«Коли переможена Німеччина об’єдналася, ми не відразу зрозуміли, що почався світовий конфлікт. І першими жертвами того конфлікту стали СРСР і Югославія. Розпочався реванш за поразку у Другій світовій війні. Ми наївно вірили, що мир у Європі та світі зберігся завдяки тому, що нащадки німців соромляться злочинів своїх дідів», – заявив Вулін.

За словами проросійського політика, нащадки злочинців часів Другої світової війни не соромляться своїх варварських дій, однак їм соромно, через поразку, тому вони мріють про помсту.

Також на думку Вуліна, у світову політику має повернутись страх перед зруйнуванням.

Проросійський політик наполягає на тому, що має бути встановлена колективна система безпеки, яка унеможливить проведення «кольорових революцій», які впливатимуть на виборчу волю громадян.

Раніше ПЛ писала про те, де відбудеться другий саміт миру та чи запросять туди Росію.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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