Могли ліквідувати Путіна: хто завадив Україні провести спецоперацію на території РФ

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов особисто звертався до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням переконати Україну утриматися від проведення операцій на «День ВМФ» у Росії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт «Мілітарний».

Як зазначив Рябков, телефонна розмова між двома міністрами була успішною для Росії і допомогла уникнути ескалації.

За його словами, сигнал військового керівництва та міністра оборони РФ американському колезі, «мабуть, мав вплив».

Російська сторона заявила, що українські спецслужби планували атаку на «День ВМФ» 28 липня, коли в Санкт-Петербурзі відбувався парад за участю Володимира Путіна та Андрія Бєлоусова.

Як стверджує Рябков, Ллойд Остін, ймовірно, не знав про плани України і сприйняв інфомарцію серйозно. Після цього, за словами російського чиновника, Вашингтон провів переговори з Києвом і попросив не проводити заплановану операцію. Цю інформацію також підтверджує американське видання New York Times, яке, посилаючись на трьох неназваних американських посадовців, писало, що під час телефонної розмови Бєлоусов повідомив Остіну про підготовку України до «таємної операції» проти Росії.

У виданні зазначають, що поки невідомо, чи дійсно Україна планувала операцію, про яку говорив Бєлоусов. Рябков зауважив, що якби Україні вдалось провести операцію, це могло призвести до ескалації вже й так напруженних відносин між Росією та США.

Втім, 28 липня на «День ВМФ РФ» Україна таки атакувала об’єкти на території РФ. Як відомо, дрони Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по нафтобазі в Курській області та нафтопереробному заводу у місті Кстово.

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