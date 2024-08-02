Скільки «вагнерівців» вдалось знищити у Малі

Про це пише Первая Лента з посиланням на Bloomberg.

За повідомленнями стратегічного альянсу на захист народу Азавада, за три дні бойових дій було вбито 84 найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер» і 47 малійських військовослужбовців. Раніше прокремлівська організація «Африканська ініціатива» повідомила про загибель понад двох десятків бійців «Вагнера» та малійських солдатів під час цих зіткнень. Зазначається, що ця втрата стала найтяжчою для групи з моменту її розгортання в Малі у 2021 році.

Представник малійських збройних сил відмовився давати жодних коментарів з приводу ситуації. Раніше начальник генштабу армії Малі заявляв, що в результаті зіткнень у Тінзауатені, недалеко від північного кордону Малі з Алжиром, загинули два солдати і десять отримали поранення.

За словами представника повстанців Мохамеда Ельмаулуда Рамадана, понад 30 військовослужбовців «ворожих сил» були поранені, а військова техніка, включаючи танки, зброю та транспортні засоби, була захоплена або знищена. Також повідомляється про взяття у полон семи бійців «Вагнера» та малійських солдатів.

Раніше ПЛ писала про те, чому у Венесуелі спалахнули масштабні протести.