Чому у Венесуелі спалахнули масштабні протести і що відбувається у країні зараз

Згідно «офіційних» результатів, перемогу на виборах здобув Ніколас Мадуро, забезпечивши собі третій шестирічний термін. Опозиція заявляє про численні фальсифікації при підрахунку голосів, а венесуельські виборці вийшли на акції протесту.

Що зараз відбувається в країні, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Протести у Венесуелі

Багатотисячні протести у Венесуелі спалахнули після того, як Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. ЗМІ повідомляли, що місцеві захопили міжнародний аеропорт у Майкетії, а також знесли пам’ятник колишньому президентові Уго Чавесу, відомого своєю диктаторською політикою.

Цікаво, що протести у Венесуелі спалахують вже не перший рік. З початку 2014 року люди організовують акції протесту проти Мадурота його уряду.

Цього разу для розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Повідомляється про щонайменше двох жертв, ще 46 було затримано. Влада своєю чергою заявляє про 23 поранених військовослужбовців, частину з яких було нібито поранено з вогнепальної зброї.

Що відбувається у країні зараз

У деяких містах країни вимкнули інтернет. У столиці Каракасі на вулицях чути стрілянину. Протестувальники пройшли маршем Каракасом до центру столиці та президентського палацу Мірафлорес. Утім згодом силовики застосували сльозогінний газ та водомети для розгону натовпу.

Венесуельська правозахисна організація PROVEA повідомила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в демонстрантів, котрі мирно проводили акції.

При цьому вчора генеральна прокуратура Венесуели заявила, що «розслідуватиме ймовірні спроби саботажу президентських виборів» без надання доказів.

Хто такий Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро, 61-річний колишній водій автобуса та екс-міністр закордонних справ, зайняв крісло президента після смерті свого попередника Уго Чавеса у 2013 році. Його переобрання у 2018 році не було визнано США та іншими країнами, які називають його диктатором.

За час правління Мадуро, економіка країни, яка багата на запаси нафти, занепала та зіткнулася з колапсом, масовою міграцією майже третини населення (більше 7 мільйонів венесуельців покинули країну в надії на краще життя за її межами) та значним погіршенням дипломатичних відносин. Санкції, які були введенні США, ЄС та іншими країнами, додатково ускладнили ситуацію, паралізувавши нафтову промисловість Венесуели, яка й так перебувала на межі виживання.

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