Які країни відмовляються брати участь у саміті миру у Швейцарії та чому

На сьогодні про свою участь у ньому заявили 107 країн та міжнародних організацій, але щонайменше дві ключові країни Глобального Півдня, які запрошувала Україна, не приїдуть у Швейцарію.

Хто та чому відмовляється від участі у Саміті миру, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Китай

Два тижні тому президент Володимир Зеленський запросив на саміт китайського лідера Сі Цзіньпіна. Він закликав не стояти осторонь глобальних зусиль, але проявити лідерство у наближенні справедливого миру.

Україна розраховувала на участь Пекіна через те, що той має великий вплив на Росію. Втім, на приїзд Сі Цзіньпіна з самого початку ніхто не сподівався, оскільки він не часто відвідує міжнародні форуми. Але до останнього очікувалася участь китайської делегації на чолі з міністром закордонних справ Ваном І чи іншим чиновником.

Днями речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін не братиме участі у саміті через невиконані умови, а саме відсутність на форму Росії.

Водночас Зеленський виключив альтернативні саміти. Він також висловився про те, що Китай зробив стратегічну помилку, а опосередкована підтримка Росії лише затягуватиме війну.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія є ще однією країною, яка претендує на роль посередника у мирному врегулюванні між Україною та Росією. У вересні 2022 року за її участі провели один із найбільших обмінів полоненими, під час якого Україна змогла повернути додому 215 захисників, у тому числі 108 бійців «Азова».

Як відомо, в суботу, 1 червня, планувався візит Зеленського до Саудівської Аравії. Дипломатичне джерело повідомило, що президент прагнув заручитися підтримкою перед форумом у Швейцарії та зустрітися з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Але поїздку відклали.

Пізніше, як зазначає німецьке видання dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах, стало відомо, що Саудівська Аравія відмовилась від участі у Саміті миру. Причиною називають недопущення Росії до форуму.

Втім, офіційного підтвердження від Ер-Ріяда поки що немає.

Пакистан

Пакистан є ще однією запрошеною країною Глобального Півдня. Варто зазначити, що Ісламабад вперше отримав запрошення на подібну конференцію щодо російсько-української війни.

Минулого тижня прес-секретарка МЗС Захра Балоч заявила, що участь у саміті розглядається. Але, як пише The Express Tribune з посиланням на джерела, швидше за все Пакистан відмовиться від участі у заході через політику «нейтралітету».

В Пакистані вважають, що без участі Росії саміт не принесе жодних результатів. Водночас,остаточного рішення про поїздку пакистанської делегації ще не ухвалено.

Варто зазначити, що у багатьох міжнародних та регіональних питань Пакистан орієнтується на Китай.

За два роки Пакистан жодного разу не засудив російське вторгнення до України та кілька разів утримувався від голосування за відповідні резолюції до ООН.

Угорщина

Угорщина ще не заявляла про остаточну відмову від участі у саміті. Глава МЗС Петер Сійярто повідомляв, що Будапешт ще не визначився, оскільки не вважає російсько-українську війну «своєю». Крім того, на саміті буде відсутня інша сторона конфлікту – Росія.

«Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з точки зору кінцевої цілі, а саме прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом», — заявив він в інтерв’ю одному із білоруських видань.

Раніше ПЛ писала про те, чому Байден не поїде на саміт миру у Швейцарії.