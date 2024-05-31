Справа Трампа: яке рішення ухвалив суд присяжних і чи вплине це на президентські вибори

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

Відомо, що після 12-годинних дебатів присяжні визнали Трампа винним по всіх 34 пунктах обвинувачення. Тепер Трамп може бути ув’язненим строком до чотирьох років. Можливо, покарання для Трампа обмежиться випробувальним терміном. Ще один варіант — домашній арешт.

Офіційно вирок буде оголошено не раніше 11 липня, то ж яким саме буде покарання для Трампа лишається невідомим.

Що говорить Трамп

Звісно, Трамп не визнає себе винним, називаючи суд «ганьбою» і «сфальсифікованим процесом».

«Ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина», – заявив Трамп після того, як покинув залу суду.

За його словами, адміністрація Джо Байдена фальсифікувала суд, щоб завдати шкоди йому, як політичному опоненту чинного президента.

Рішення присяжних прокоментував спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон. Він назвав обвинувальний вирок колишньому президенту Дональду Трампу «ганебним днем в історії Америки». На його думку, вирок має бути оскарженим.

У чому звинувачують експрезидента США

Колишнього президента США Дональд Трамп звинувачують у фальсифікації звітності, щоб приховати виплати грошей за мовчання порнозірці. Це сталося за кілька тижнів до президентський виборів 2016 року, за підсумками яких Білий дім очолив саме Трамп.

Прокурори стверджують, що 130 тис. доларів порноактрисі, з якою Трамп нібито мав сексуальні відносини за десять років до того, були виплачені з метою недопушення негативних новин про Трампа.

Відомо, що свідками у справі виступали, зокрема колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер (він викуповував негативні історії про Трампа з метою їх приховування), порноактриса Стормі Деніелс, а також його колишній адвокат Майкл Коен, який і здійснював цю горезвісну оплату порнозірці.

Сам Коен раніше визнав себе винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії Трампа та інших пов’язаних із справою звинуваченнях.

Чи вплине рішення суду на участь Трампа у виборах

Втім, рішення суду не завадить Трампу балотуватися на виборах президента США. Ба більше, навіть якщо Трамп потрапить за ґрати, а потім переможе на виборах, то свої президентські повноваження він зможе виконувати з в’язниці.

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