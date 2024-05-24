Чому Байден пропустить саміт миру у Швейцарії

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, ймовірно Байден не зможе поїхати на саміт миру у Швейцарії, оскільки братиме участь у запланованому заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Він може відвідати його разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими знаменитостями.

Як відомо, Україна спільно із Швейцарією проведе перший Глобальний саміт миру. На ньому будуть присутні кілька лідерів «Великої сімки», які прилетять туди одразу ж після саміту в Італії. Однак ані Байден, ані віцепрезидент Камала Гарріс, як повідомляють джерела видання, його не відвідають.

У графіку Байдена вказано, що він вилетить із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Там до нього також можуть приєднатись експрезидент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Такий крок вказує на те, що Байден став приділяти більше часу передвиборчій кампанії та прагне подолати перевагу його конкурента Дональда Трампа.

Що відомо про саміт миру

Перший саміт миру відбудеться цього року у Швейцарії з 15 по 16 червня. Вже відомо, що представники і лідери низки европейських країн будуть присутні на заході. Водночас Росія не була запрошена взяти участь у цьому саміті.

Раніше ПЛ писала про те, у Байдена розглядають корейський сценарій завершення війни в України.