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Ціллю була резиденція Путіна? У РФ заявили про атаку дронів на Геленджик

У Росії заявили, що дрони нібито атакували Геленджик (Краснодарський край, РФ).

Арина Марченко Send an email 12 часов ago
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Як відомо, там розташована одна з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва в Telegram.

Як розповів місцевий губернатор, безпілотники нібито «намагалися атакувати» цивільні об’єкти на території Геленджика.

Кондратьєв стверджує, що силам ППО вдалось збити усі цілі. Внаслідок падіння дронів була пошкоджена недобудована будівля у селі Криниця, а у хуторі Джанхот БПЛА впав на дерево. Внаслідок падіння  уламків спалахнули пожежі, які, за словами губернатора, вже ліквідували.

Він також повідомив, що постраждалих начебто немає.

Резеденція Путіна в Геленджику

Російськитй диктатор Володимир Путін має декілька резиденцій, які розташовані в різних куточках Росії — в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.

Як відомо, резиденція в Геленджику складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і спеціальною зоною.

Раніше ПЛ писала про те, які країни ЄС визнали Палестину незалежною державою.

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Арина Марченко Send an email 12 часов ago
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