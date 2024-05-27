Ціллю була резиденція Путіна? У РФ заявили про атаку дронів на Геленджик
У Росії заявили, що дрони нібито атакували Геленджик (Краснодарський край, РФ).
Як відомо, там розташована одна з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва в Telegram.
Як розповів місцевий губернатор, безпілотники нібито «намагалися атакувати» цивільні об’єкти на території Геленджика.
Кондратьєв стверджує, що силам ППО вдалось збити усі цілі. Внаслідок падіння дронів була пошкоджена недобудована будівля у селі Криниця, а у хуторі Джанхот БПЛА впав на дерево. Внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, які, за словами губернатора, вже ліквідували.
Він також повідомив, що постраждалих начебто немає.
Резеденція Путіна в Геленджику
Російськитй диктатор Володимир Путін має декілька резиденцій, які розташовані в різних куточках Росії — в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.
Як відомо, резиденція в Геленджику складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і спеціальною зоною.
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