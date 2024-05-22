Які країни ЄС визнали Палестину незалежною державою

Йдеться про Норвегію, Ірландію та Іспанію.

Про таке рішення оголосили глави урядів цих країн.

Влада цих держав розраховує, що визнання Палестини як незалежної країни сприятиме наближенню миру на Близькому Сході. Про це пише Первая Лента з посиланням на Reuters та NRK.

Як повідомляється, Норвегія офіційно визнає Палестину як незалежну державу з 28 травня 2024 року.

«Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання», — пояснив рішення норвезької влади прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю вже відреагували на дані заяви, доручивши негайно відкликати послів з Норвегії та Ірландії «для консультацій».

Останніми тижнями в Європейському союзі заговорили про плани визнати Палестину. Влада трьох європейських країн стверджує, що рішення про дві держави необхідне для міцного миру в регіоні. Про подібні наміри також вже заявляли Бельгія та Мальта.

Варто зазначити, що серед європейських держав незалежність Палестини визнають Болгарія, Угорщина, Кіпр, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція. Загалом як незалежну державу Палестину визнають 143 зі 193 країн ООН, у тому числі й Росія.

Раніше ПЛ писала про те, як загинув президент Ірану та хто очолить країну.