Неймовірна спека у Бразилії: в країні встановили новий рекорд
Спека, що накрила Бразилію, встановила нові рекорди.
Температура повітря в Ріо-де-Жанейро сягнула позначки в 62,3 градусів за Цельсієм, що є найвищим показником за останнє десятиліття.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Al Jazeera.
Зазначається, що індекс спеки вимірює температуру з урахуванням вологості повітря. За інформацією метеорологічної системи Rio Alert, фактична максимальна температура в місті в понеділок становила 42 градуси за Цельсієм.
Рекорд у 62,3 градуси був зафіксований на заході Ріо зранку у неділю і став «найвищою позначкою» відтоді, як Alerta Rio почала вести такі записи у 2014 році.
На пляжах Іпанеми та Копакабани спостерігалось дуже багато людей після того, як влада опублікувала поради, як впоратися зі спекою.
Відомо, що попередній рекорд індексу спеки в Бразилії був встановлений у листопаді, коли він сягнув 59,7 градусів.
Водночас південь країни заливають сильні дощі і, як прогнозується, вони триватимуть і наступного тижня. Агентство метеорологічної інформації MetSul зробили попередження про те, що тиждень буде дуже ризикованим у центрі та на півдні Бразилії через інтенсивні дощі та шторми.
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