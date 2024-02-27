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Принца Гаррі можуть депортувати з США: названа причина

Принца Гаррі можуть депортувати з США, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах в листопаді цього року.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 февраля, 2024
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Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Daily Mail.

Принц Гаррі наразі разом з дружиною Меган Маркл та дітьми проживає у США, але ні у нього, ні у його родини немає громадянства Америки. І як тільки принц почав думати над тим, щоб отримати американський паспорт, одіозний політик Дональд Трамп заявив, що він не підтримує його і депортує разом з усіма.

На конференції Консервативної партії США у Вашингтоні експрезидент сказав, що у разі перемоги на президентських виборах він планує розпочати наймасштабнішу депортацію мігрантів.

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Якщо Трамп дотримається своїх обіцянок, то депортація торкнеться і герцога Сассекського, який з дружиною та дітьми живе в Монтесіто. Зважаючи на слова Трампа, жодних привілеїв від держави принц не отримає.

«Я не захищатиму його. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він змушений був би бути сам по собі», — наголосив мільярдер.

За думкою колишнього президента, королівська родина занадто прихильна до Гаррі, як і чинний президент США Джо Байден. Вони нібито поводяться щедро.

Тож якщо Дональд Трамп знову займе крісло президента США, принцу Гаррі з Меган Маркл доведеться шукати нове місце проживання.

Нагадаємо, прем’єр Франції слідом за Макроном заговорив про можливість відправлення військових в Україну.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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