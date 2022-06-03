В мире

Немецкая пресса о политике Орбана: верный союзник Путина

Никто и не сомневался.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 3 июня, 2022
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Частичное эмбарго на российскую нефть, заблокированное премьером Венгрии Виктором Орбаном, защита патриарха Кирилла, капитулянтское отношение к Путину, комментирует пятничная пресса в Германии.

«Венгрия снова блокирует», — пишет «Hannoversche Allgemeine Zeitung» и напоминает, что в начале недели премьер-министр Виктор Орбан согласился на эмбраго нефти из России после того, как другие главы государств и правительств согласились на «щедрые уступки Венгрии», пишет Первая Лента.

Однако через несколько дней Орбан сделал новый запрос. Речь шла о санкциях, запланированных ЕС против главы РПЦ патриарха Кирилла. Орбан был против. «Таким образом, ЕС снова был парализован, причем во время войны», — пишет газета.

Виктор Орбан и Кирил — фанатики, презирающие демократию, — пишет «Badisches Tagblatt»: «Подчинение патриарха военачальнику Владимиру Путину невыносимо. Как и ложь, которой иерарх оправдывает то, что не может быть оправдано».

Путинский самодержец как образец для Орбана. «Munchener Merkur» — ссылаясь на историю Венгрии, которая выступила против притязаний Москвы на власть в 1956 году.

В свою очередь, «Leipziger Volkszeitung» считает, что страны ЕС должны ввести эмбарго на поставки нефти без участия Венгрии. «Это сработает, даже если смущенно зафиксирует раскол в ЕС. Но это все же лучше, чем терпеть постоянные блокировки со стороны Орбана».

Ранее мы сообщали, что Швейцария не согласилась на передачу своей бронетехники Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 3 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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