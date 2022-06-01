В мире

Швейцария не согласилась на передачу своей бронетехники Украине

Отклонили запрос Дании на передачу Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 июня, 2022
0 0 1 минута чтения

Правительство Швейцарии не согласилось с предложением Дании, которая хотела предоставить Украине бронетехнику швейцарского производства, чтобы усилить оборону от российского вторжения.

В качестве причины была названа политика нейтралитета, сообщает в среду Sky News со ссылкой на швейцарский телеканал SRF. Страна требует от стран, которым она продает оружие, получить ее согласие, если они хотят реэкспортировать оружие, пишет Первая Лента.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) отклонил запрос Дании на передачу Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III на основании политики недоставки оружия в зоны конфликтов.

Швейцария требует от стран, которым она продает оружие, получить ее согласие, если они хотят реэкспортировать оружие. В апреле правительство Швейцарии наложило вето на предложение о танковых боеприпасах швейцарского производства. Оно также отклонило просьбу Польши о поставках вооружений для помощи Украине, сообщает Sky News.

Однако из-за российского вторжения в Украину Швейцария отказалась от своей давней политики нейтралитета в международных отношениях и согласилась ввести санкции против России.

Ранее стало известно, какую часть Северодонецка контролируют ВСУ.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Стало известно, какую часть Северодонецка контролируют ВСУ

9 часов ago

Российские оккупанты захватили уже половину Северодонецка

1 день ago

Сегодня йорка ели: СБУ перехватила шокирующий разговор россиян

1 день ago

Американский генерал заявил, что ближайшие недели войны в Украине будут решающими

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button