Швейцария не согласилась на передачу своей бронетехники Украине

Правительство Швейцарии не согласилось с предложением Дании, которая хотела предоставить Украине бронетехнику швейцарского производства, чтобы усилить оборону от российского вторжения.

В качестве причины была названа политика нейтралитета, сообщает в среду Sky News со ссылкой на швейцарский телеканал SRF. Страна требует от стран, которым она продает оружие, получить ее согласие, если они хотят реэкспортировать оружие, пишет Первая Лента.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) отклонил запрос Дании на передачу Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III на основании политики недоставки оружия в зоны конфликтов.

Швейцария требует от стран, которым она продает оружие, получить ее согласие, если они хотят реэкспортировать оружие. В апреле правительство Швейцарии наложило вето на предложение о танковых боеприпасах швейцарского производства. Оно также отклонило просьбу Польши о поставках вооружений для помощи Украине, сообщает Sky News.

Однако из-за российского вторжения в Украину Швейцария отказалась от своей давней политики нейтралитета в международных отношениях и согласилась ввести санкции против России.

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