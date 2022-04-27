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Песков рассказал, могут ли обменять Медведчука на украинских военных
В Кремле не обсуждают вопрос об обмене кума Путина на украинских военных
Кремль не заинтересован в обмене / Фото: Коллаж: Сегодня
Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
"Нет, об этом речи не ведется", – заявил Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва переговоры по вопросу обмена Медведчука на военнопленных.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
По материалам: Сегодня