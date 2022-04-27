Песков рассказал, могут ли обменять Медведчука на украинских военных

В Кремле не обсуждают вопрос об обмене кума Путина на украинских военных

Кремль не заинтересован в обмене / Фото: Коллаж: Сегодня

Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Нет, об этом речи не ведется", – заявил Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва переговоры по вопросу обмена Медведчука на военнопленных.

Задержание Медведчука

12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.

Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.

18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

По материалам: Сегодня