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Песков рассказал, могут ли обменять Медведчука на украинских военных

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 27 апреля, 2022
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В Кремле не обсуждают вопрос об обмене кума Путина на украинских военных

Песков рассказал, могут ли обменять Медведчука на украинских военных

Кремль не заинтересован в обмене / Фото: Коллаж: Сегодня

Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Нет, об этом речи не ведется", – заявил Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва переговоры по вопросу обмена Медведчука на военнопленных.

Задержание Медведчука

  • 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
  • Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
  • Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
  • 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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