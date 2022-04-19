Командиры РФ тайно вывозят свои семьи из Брянской области – журналист
Несколько топ-офицеров 144 мотострелковой дивизии уже вывезли своих родственников
Командование оккупантов эвакуирует семьи вглубь России. Фото: коллаж "Сегодня"
Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
По его данным, свои семьи уже вывезли:
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- командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;
- командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.
"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", – написал Цимбалюк.
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По материалам: Сегодня