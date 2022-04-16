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Удар по крейсеру «Москва»: в Кремле рассказали о реакции Путина

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 апреля, 2022
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Украинские ракеты «Нептун» нанесли крейсеру «Москва» серьезные повреждения

Удар по крейсеру "Москва": в Кремле рассказали о реакции Путина

Пожар на крейсере "Москва". Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", который подбили украинскими ракетами, но как он отреагировал на эту новость рассказывать отказался.

Об этом сообщает Новое время.

«Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему», — сказал Песков.

Удар по крейсеру "Москва": в Кремле рассказали о реакции Путина

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Он также отказался отвечать на вопрос о том, что именно произошло на корабле: «Это тема министерства обороны«.

Атака на "Москву"

  • Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных Сил Украины на ракетный крейсер РФ "Москва".
  • Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
  • По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне скрывают масштабы повреждений на "Москве". Он предположил, что крейсер будет небоеспособным как минимум год.
  • "Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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