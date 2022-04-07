В Италии подожгли виллу путинского пропагандиста Соловьева

На месте инцидента обнаружили покрышки

На вилле Владимира Соловьева подожгли покрышки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо – в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор.

Как сообщает издание La Repubblica, утром 6 апреля в городе Менаджо прохожие подняли тревогу, увидев пламя на вилле Соловьева. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. Вилла серьезно не пострадала. Прибывшие на место правоохранители обнаружили покрышки. Прокуратура начала расследование инцидента.

соловье / Фото: Блог Навального

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В настоящий момент двухэтажная вилла находится на реконструкции и пустует. После введения правительством Италии санкций против окружения президента РФ Владимира Путина, особняк Соловьева находится под арестом. Конфискована и вторая вилла Соловьева на озере Комо, а также роскошная квартира пропагандиста в Грианте.

Издание отмечает, что одновременно с пожаром вторая вилла Соловьева была исписана лозунгами против войны в Украине.

По словам мэра Менаджо Микеле Спаджиари, "расследование карабинеров продолжается, но мы уже можем сказать, что вандалы не нанесли значительного ущерба".

Мэр отметил, что инцидент был "показательным актом, к счастью, не имевшим серьезных последствий".

Соловьев пригрозил Западу из-за новых санкций

Российский пропагандист Владимир Соловьев, который ​будет объявлен в международный розыск, пригрозил Европе и НАТО, заявив, что Россия не остановится на войне с Украиной.

"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации", – заявил Соловьев.

По материалам: Сегодня