Эксперт отметил важный пункт в заявления Москвы после саммита НАТО – Россия

Несмотря на то, что явных сдвигов после саммита НАТО — Россия видно не было, но нужно отметить несколько важных заявлений со стороны Москвы. Такое заявление сделал экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Он отметил, что стороны готовы пойти на уступки и есть небольшие сдвиги в этом вопросе. Эксперт также заявил, что важным моментом является то, что возможно снова открытие представительства НАТО в Москве и представительства России в Брюсселе, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Хочу еще на один момент обратить внимание — риторика того, что говорит Россия, постепенно смягчается. Если сразу было «убирайтесь», то на этот момент они осторожно говорят о каких-то дальнейших движениях, не хлопая дверью и не выходя из переговоров», — заявил эксперт.

Также он отметил ,что также важными будут ближайшие дни, когда также многое станет известно.

Ранее Столтенберг подвел итоги переговоров Россия-НАТО.